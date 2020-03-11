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رياضة

فهد المولد: أنتظر مواجهة النصر بفارغ الصبر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:58 ص
فهد المولد
فهد المولد
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إسراء أشرف
أكد فهد المولد نجم اتحاد جدة، أنه ينتظر مواجهة النصر في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، بفارغ الصبر.

وقال المولد في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "أنتظر مواجهة النصر بفارغ الصبر.. النصر فريق كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية عريضة تحظى باحترام الجميع".

وعاد المولد لتدريبات اتحاد جدة الجماعية، أمس، الثلاثاء، بعد أن أنهى فترة إيقافه، تمهيدًا للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة المنشطات قد أوقفت المولد لمدة عام واحد، بعدما اكتشفت مادة محظورة في عينته، التي سحبت منه في مواجهة فريقه أمام النصر، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري السعودي بالموسم الماضي.

ومن المقرر، أن يلتقي الاتحاد مع نظيره النصر، يوم 11 مايو المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ29 "قبل الأخيرة" بـ دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 42 نقطة، بينما يأتي اتحاد جدة في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة.
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