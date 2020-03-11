فهد المولد: أنتظر مواجهة النصر بفارغ الصبر

وقال المولد في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "أنتظر مواجهة النصر بفارغ الصبر.. النصر فريق كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية عريضة تحظى باحترام الجميع".





وعاد المولد لتدريبات اتحاد جدة الجماعية، أمس، الثلاثاء، بعد أن أنهى فترة إيقافه، تمهيدًا للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وكانت لجنة المنشطات قد أوقفت المولد لمدة عام واحد، بعدما اكتشفت مادة محظورة في عينته، التي سحبت منه في مواجهة فريقه أمام النصر، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري السعودي بالموسم الماضي.



