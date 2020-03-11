AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يسرا مطلوبة على جوجل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:10 ص
يسرا
يسرا
Advertisements
شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة يسرا محرك بحث جوجل الشهير بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف أمس الثلاثاء، الـ10 من شهر مارس وولدت في القاهرة عام 1955، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

ويرصد "صدى البلد، أحد أهم أسرار حياتها والذى ظلت محتفظة به 15 عامًا، وهو زواجها الذى قالت عنه فى أحد حواراتها الصحفية: «إنني متزوجة من رجل الأعمال خالد صالح سليم نجل رئيس النادي الأهلي المايسترو صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم». 

وأضافت يسرا، في حوارها، أن زواجها من خالد صالح سليم، لم يتم الكشف عنه إلا بعد وفاة والد زوجها المايسترو صالح سليم، عام 2002.

وأضافت يسرا: «ظللت أنا وخالد محتفظين بهذا السر حتى انكشفت حقيقة علاقتنا في مطار القاهرة عندما منعت سلطات المطار من دخولي صالة كبار الزوار خلال استقبال جثمان الراحل صالح سليم؛ حيث اضطررت للكشف عن نفسي، وقلت لمن منعونى أننى زوجة ابنه الأكبر خالد صالح سليم».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها تريند جوجل.. العمر الحقيقى لـ يسرا وسر عدم إنجابها

في عيد ميلاد يسرا .. قصة سر أخفته لسنوات وسبب إفصاحها عنه

في عيد ميلادها.. يسرا تتحدث عن إخفاء زواجها 23 عاما

ترشيحاتنا

إصابة نجم عالمي بـ كورونا.. تفاصيل

لينا الفيشاوي تثير الجدل من جديد بصورة شبه عارية

«الكل هيزعل مني وأولهم أحمد ناجي».. محمد عواد عن استبعاده من المنتخب

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أكشنار توبخ أردوغان: عار عليك.. ذهبت تحت أقدام بوتين وشكرته على قتل جنودنا

بعد الاعتذار للشاب الآسيوي.. أحمد السقا وابنه ياسين: هي دي أخلاق المصريين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مؤلم.. أم تلقي بطفلها من شرفة في الطابق الرابع لسبب غامض

لينا الفيشاوي تثير الجدل من جديد بصورة شبه عارية

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور