يسرا مطلوبة على جوجل

تصدرت الفنانة يسرا محرك بحث جوجل الشهير بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف أمس الثلاثاء، الـ10 من شهر مارس وولدت في القاهرة عام 1955، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.





ويرصد "صدى البلد، أحد أهم أسرار حياتها والذى ظلت محتفظة به 15 عامًا، وهو زواجها الذى قالت عنه فى أحد حواراتها الصحفية: «إنني متزوجة من رجل الأعمال خالد صالح سليم نجل رئيس النادي الأهلي المايسترو صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم».





وأضافت يسرا، في حوارها، أن زواجها من خالد صالح سليم، لم يتم الكشف عنه إلا بعد وفاة والد زوجها المايسترو صالح سليم، عام 2002.





وأضافت يسرا: «ظللت أنا وخالد محتفظين بهذا السر حتى انكشفت حقيقة علاقتنا في مطار القاهرة عندما منعت سلطات المطار من دخولي صالة كبار الزوار خلال استقبال جثمان الراحل صالح سليم؛ حيث اضطررت للكشف عن نفسي، وقلت لمن منعونى أننى زوجة ابنه الأكبر خالد صالح سليم».



