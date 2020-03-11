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برلمان

لجنة الشئون الافريقية تستعرض سبل دعم توجه مصر نحو القارة السمراء

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:35 ص
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة، " وذلك"لعرض رؤية واستراتيجية الوزارات والقطاعات التنفيذية المختلفة لتعظيم سبل التعاون لدعم توجه مصر تجاه أفريقيا.

 جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات الخارجية، التجارة والصناعة، الإعلام، الطيران المدني، النقل والمواصلات، الشباب والرياضة، المالية، التعاون الدولـي، الصحة، الزراعة واستصلاح الأراضي، الثقافة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة العامة للاستثمار، والشركة القابضة لمصر للطيران، والشركة القابضة للنقل البحري، واتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء المجالس التصديرية للصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والحاصلات الزراعية، ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

وأشار رضوان إلى ان اجتماع الامس هو الأول في سلسلة اجتماعات مع مختلف قطاعات الدولة التنفيذية ، حيث جاء الاجتماع لعرض رؤية واستراتيجية الوزارات المختلفة والقطاعات التنفيذية لتنظيم سبل التعاون لدعم التوجه المصرى تجاه أفريقيا. وبعد عرض كل جهة رؤيتها أوضح رضوان ، أنه يجب أن تتكامل الأدوار ويجب ترتيب أولويات التحرك وتغيير آلية التعامل مع هذا الملف بمستوى استراتيجي.

وأضاف أن اللجنة عقدت سلسلة من اللقاءات مع السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر، وكان لهم العديد من المطالب التى تعكس إرادة دولتهم، مضيفا: لكنى لا ألمس أن هناك لدينا مخطط عام عن "مصر - أفريقيا" يرصد كيفية تعظيم التواجد.. فى حين أن أفريقيا لمصر هى بمثابة منطقة عمق للأمن القومى، لذا يجب أن نتحدث بلغة واحدة جميعًا. ومن ثم نستطيع وضع رؤية واستراتيجية تحدد نقاط القوي والضعف وفرص تعظيم التواجد لكل دولة علي حدا . 

وأشار إلى تنظيم مجلس النواب زيارات ميدانية لدعم العلاقات ثنائية مع الدول الأفريقية، وكانت رسالتنا أن الزيارات ليست مجرد زيارات بروتوكولية، وتم عقد لقاءات مع العديد من المسؤولين الذين نقلوا تطلعاتهم لتعود مصر كما كانت فى سابق عهدها فى الستينات، وتعظيم دورها، منوها بالجهود التى قدمتها وزارة الخارجية لتوفير كل سبل المساعدة.

وأكد طارق رضوان، أن اللجنة ستنتهى فى أعقاب الاستماع إلى رؤية كل وزارة بإعداد استراتيجية متكاملة للتحرك داخل أفريقيا الفترة القادمة، فى ضوء توجهات القيادة السياسة بتعزيز التوجة المصرى نحو القارة الأفريقية.

وفى نهاية اللقاء طالب رضوان باستكمال مناقشة الموضوع في اجتماع قادم نظرًا لأهميته بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، والكنيسة ووزارات الأوقاف والثقافة والاعلام والتعليم العالى، والتعاون الدولى، والسياحة، والمالية. كما طالب بموافاة اللجنة بملفات تتضمن إنجازات الوزارات في كل دولة أفريقية لتستطيع من خلالها اللجنة بوضح استراتيجية واضحة للعمل في أفريقيا.
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