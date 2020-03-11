ابنى كان جدع.. أهل الشهيد عبد السلام حمادة فى حوار خاص مع خلود زهران.. فيديو

قالت ماجدة حمد، والدة الشهيد البطل عبد السلام حمادة، إن ابنى كان محبوب بين الجميع ولم يكن لديه أي أعداء ، لافتة إلى ان الشهيد صاحب أفعال وأقوال حسنة.





ماجدة حمد من خلال حوارها الخاص المذاع ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز" مع الاعلامية خلود زهران ، أن الشهيد عبد السلام كان بار ووالدته وكل من حوله . وأضافتفضائيةبوالدهووالدتهحوله





وأشارت والدة الشهيد البطل عبد السلام حمادة إلى أن "ابنى كان جدع" والناس بشوارعنا تذكرة بمحاسن أفعاله وهو صاحب سيرة طيبة بين الجميع.





وتابع من جانبها والد الشهيد عبد السلام حمادة أن الشهيد تخرج من الكلية الحربية ، مشيرا الى انه انتقل الى السلوم ومن ثم أصبح رئيس المجلس للمشاة في منطقة الحمام وبعدها انتقلت خدمة إلى مدينة السويس. التكتيكيفيخدمةإلى



