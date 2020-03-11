موعد مباراة سان جيرمان ضد دورتموند في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال

يخوض باريس سان جيرمان، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، الليلة، بإياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة سان جيرمان ضد دورتموند في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا





من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب حديقة الأمراء، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق جواد بدة.



