تأهيل الآباء والمدرسين والطلاب.. مدارس النيل.. نموذج يحتذى به في المنظومة التعليمية.. فيديو

قالت مروة قاسم، مدير مدرسة النيل المصرية، إن مدارس النيل واحدة من المدارس الدولية المصرية المختلفة شكلًا وموضوعًا فيما تقدمه، وفي كثير من الأحيان تكون أفضل من المدارس الخاصة، وهناك منافسة شديدة لها لأنه أحيانا تكون المدارس الخاصة مغالى فيها، مشيرة إلى أن مدارس النيل مدعومة من الدولة بشكل مباشر وقوي.





وأضافت مروة قاسم، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن مدارس النيل تقدم مناهج بريطانية تعمل على تنمية الأطفال من فترة الحضانة حتى التخرج في الثانوي، وأكثر ما تتميز به هو المناهج المقدمة.





وأكدت أن هناك اهتماما كبيرا بمستوى المدرسين الموجودين في مدارس النيل، واهتمام مستمر بتطوير تلك المنظومة، وهناك دعم دائم للمعلمين من وحدة شهادة النيل لتدريب المعلم، مشيرة إلى أن المعلمين يخضعون لكل التدريبات المقدمة من وحدة شهادة النيل لمعرفة كل ما هو جديد ومستجد على النظم التعليمية.





وأوضحت أن هذه التدريبات تكون وفقًا لمواعيد محددة مسبقة ولا تؤثر في سير العملية التعليمية، ولا يتم تجديد أي أوراق رسمية للمدرسين أو ترقيتهم إلا بالحصول على مجموعة من التدريبات التي تقدمها وحدة شهادة النيل.





وأشارت إلى أن هناك اهتماما بالتدريب النفسي قبل التعليمي سواء للمدرسين أو حتى أولياء الأمور لأنهم يشكلون جزءا كبيرا من حياة الأطفال، ويكون ذلك من خلال مجموعة من التدريبات أيضًا، وهذا لمعرفة أولياء الأمور كيفية التعامل مع أبنائهم في مشاكلهم النفسية والاضطرابية ومنها "كيفية اجتياز بداية الدراسة بعد الإجازة الصيفية" وغيرها من المواضيع.