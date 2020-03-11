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رياضة

نجم الزمالك السابق: أجبرت على إهانة عبدالحفيظ وأحمد شوبير

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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نور عادل
أبدى وليد صلاح عبد اللطيف، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أسفه لتجاوزه في حق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وحازم إمام نجم الفريق الأبيض السابق، وأحمد شوبير حارس الفراعنة السابق.

وكان عبد اللطيف يقدم برنامجًا تلفزيونيًا خاصًا بالزمالك، اعتاد فيه مهاجمة بعض الشخصيات التي ينتقدها دائمًا مرتضى منصور، رئيس النادي، لكنه قال أمس في تصريحات تلفزيونية إنه كان "مجبرا على ذلك من أجل إرضاء جماهير الزمالك".

وأوضح أنه التقى حازم إمام وقدم اعتذاره له، لكنه لم يتصل بسيد عبد الحفيظ، لذا حرص على توجيه الكلام له، لأنه شعر "بحجم الخطأ الذي ارتكبه في حقه"، مؤكدا أنه كان يقول كلاما غير مقتنع به.

وكشف عبد اللطيف سر عدم انضمامه لطاقم قناة الزمالك، التي انطلقت مؤخرا، وهو حديثه بشكل جيد عن محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأردف: "لا أستطيع الحديث عن الخطيب بشكل سيئ لأنه أسطورة.. وقد تعرضت لانتقادات بسبب كلامي عنه بصورة جيدة".
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