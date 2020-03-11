وزير الدفاع التركي: المحادثات بين بوتين وأردوغان حول إدلب كانت إيجابية وبناءة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، إن المحادثات التي أجراها الرئيس التركي والروسي بشأن الوضع في إدلب السورية كانت "إيجابية وبناءة".





وكشف أكار عن خطط تركيا في العمل على بدء تسيير دوريات مشتركة مع الجانب الروسي على الطريق الدولي "M4" بسوريا في 15 مارس؛ مشيرا إلى أن اللقاءات المتبادلة مع الوفد العسكري الروسي تتواصل.





وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الثلاثاء، روسيا ستحرس 6 كيلومترات جنوبي الطريق إم4 في إدلب بسوريا في حين ستحرس تركيا 6 كيلومترات شمالي الطريق.





وخلال القمة الثلاثية لروسيا وتركيا وإيران، الجمعة الماضي، قال بوتين إن: "الحكومة الشرعية السورية تملك الحق، ويجب أن تسيطر على كامل أراضيها الوطنية، ولا هدنة للتنظيمات الإرهابية في إدلب".





واتفق الرئيسان على إقامة ممر أمني وتسيير دوريات مشتركة في إدلب، وذلك بعد مقتل نحو 36 جنديا تركيا في إدلب خلال الشهر الماضي عبر هجوم شنه الجيش السوري الذي يحظى بدعم روسي. في المقابل، ردت أنقرة التي تدعم مقاتلي المعارضة، بمهاجمة القوات السورية الحكومية.



