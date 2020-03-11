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محافظات

استحداث وحدة الاشتباه بأمن دمياط لضبط الخارجين على القانون

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي

استحدثت مديرية أمن دمياط وحدة جديدة تابعة لإدارة البحث الجنائى اطلقت عليها وحدة الاشتباه مهتها فحص المشتبه فيهم في كافة أنحاء مراكز ومدن المحافظة.

كما تختص الوحدة بضبط الخارجين عن القانون وضبط كل مايخل بالأمن العام وتكثيف التواجد الأمنى بنطاق المحافظة لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال التواجد الامنى بالشارع على مدار الساعهوضبط المسجلين والمطلوبين على ذمة قضايا.


وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة الاشتباه من ضبط 76 مطلوبا على ذمة قضايا متنوعة داخل نطاق مدينتى دمياط ودمياط الجديدة، وتم عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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