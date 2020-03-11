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فن

بعد إصابته بـ كورونا .. معلومات عن نجم سلسلة هاري بوتر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:42 ص
دانيال رادكليف
دانيال رادكليف
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شروق ابراهيم
أعلنت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي عن اصابة النجم البريطاني دانيال رادكليف بفيروس كورونا بعد خضوعه لفحص طبي. 


وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، إن نتيجة التحليل جاءت إيجابية، أي أنه مصاب بـ كورونا. 


ويعد دانيال رادكليف هو أول فنان في العالم يصاب بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم وأدى إلى وفاة عدد كبير.

معلومات عن النجم البريطاني:
- من مواليد 23 يوليو 1989 ويبلغ من العمر 30 عامًا.

-ترجع جذور عائلة والدته إلى بولندا وروسيا.

-دانيال رادكليف قام بأداء دور البطولة في الشخصية الخيالية السينمائية هاري بوتر. 

- وقد بلغت ثروته نتيجة لذلك نحو 23 مليون جنيه إسترليني (أي أكثر من 27 مليون يورو)، ولكنه خصص جزءًا من هذه الأموال لصالح المؤسسات الخيرية.

-وصف دانيال رادكليف هوليوود بالعنصرية بسبب غياب الممثلين السود عن حفل توزيع جوائز الأوسكار".
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