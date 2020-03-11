تداول 166 شاحنة بموانئ البحر الأحمر









يذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر أعلنت أمس أنه اتباعا لجميع التعليمات الطبية المشددة، قام فريق طبى متخصص من الحجر الصحى والطب الوقائى بالصعود على السفن السياحية بمنطقة المخطاف الخارجى للموانئ.





وتم إنهاء إجراءات الكشف الطبى والفحوصات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة، وسؤاله عن ما إذا كان هناك حالات مشتبه فى إصابتها أثناء الرحلة، وإجراء الفرز الصحى للركاب والكشف عليهم وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أى إصابات، وتم السماح للسفينة بالتراكى على رصيف الميناء بعد التأكد من سلامة جميع الركاب وتفويج السياح لزيارة المناطق الأثرية والسياحية.





أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر عن تداول 166 شاحنة، حيث يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهما 17 شاحنة و11 سيارة.بينما تغادر السفينة برنسيسة، فيما استقبل الميناء أمس، الثلاثاء، استقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهما 63 شاحنة، وغادرت ثلاث سفن وهى ايلة، سينا، بريدج وعلى متنها 86 شاحنة وسيارة واحدة.ووجه اللواء بحرى خالد زهران، رئيس الهيئة مديرى الموانئ، بتعليق إرشادات وتعريف أعراض المرض على مداخل ومخارج الموانئ للتصدى لأى حالة تظهر بشكل مفاجئ، والتنبيه على مالكى العبارات والتوكيلات الملاحية بالإبلاغ الفورى عن أى حالة يشتبه فيها على متن السفن لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.