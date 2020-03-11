AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من داخل الحجر الطبي.. فنان كويتي يكشف عن تنبؤه بـ كورونا قبل عامين ..فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:54 ص
عبد الله بو شهري
عبد الله بو شهري
Advertisements
شروق ابراهيم
يمكث الفنان الكويتي عبد الله بو شهري في حجر طبي بالكويت بعد عودته من ايران منذ ايام ، من اجل خضوعه لفحص طبي للتأكد من اصابته بفيروس كورونا من عدمه. 

ونشر عبد الله بو شهري عبر حسابه الشخصي بتطبيق سناب شات من داخل الحجر الطبي وهو يتحدث عن مسلسله الخطايا العشر الذي قدمه قبل عامين وتنبأت احداثه بفيروس كورونا، وجسد شخصية الدكتور ابراهيم فيه. 

وقال الفنان الكويتي :" تناول المسلسل الحديث عن مدينة انتشر فيها فيروس قاتل وهو ما اضطر الدول المجاورة لإرسال طواقم طبية للمساعدة".
 
واضاف :"  تفعيل الحجر الصحي على المدينة وتطويقها بجيش منعًا للدخول والخروج منها، مبينًا أن هناك مشاهد في هذا المسلسل تتشابه مع ما حدث في مدينة ميلان الإيطالية ومحاوطة الجيش لها خوفًا من انتشار ”كورونا“.

وتابع :" ما يجعلنا نضحك بالموضوع أن المسلسل عندما عُرض قبل عامين ودشن ناس علي السوشيال ميديا يقولون عبد الله رايح مدينه فيها فيروس.. لا يبه تكلموا عن الواقع، الحين اطلع أقلهم أن نفس الأحداث تصير“. واختتم قائلًا: ”الله يسهل الأمور ونلاقي علاج حق المرض، وأتمنى ما تكون نهاية ولا واحد فينا نفس نهاية الدكتور إبراهيم في المسلسل“.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا في تركيا

شاهد .. لحظة وصول الطلاب السعوديين بعد إجلائهم من مدينة ووهان الصينية

لحظة وصول طلاب سعوديين إلى الرياض بعد إجلائهم من ووهان الصينية

إجراءات خاصة لفحص الطلاب السعوديين العائدين من ووهان الصينية

شفاء مصاب جديد من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

بدء عملية إنزال طاقم السفينة الموبوءة بفيروس كورونا قبالة سواحل اليابان

ترشيحاتنا

الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

حقيقة تأجيل مباراة مصر وتوجو بتصفيات أمم أفريقيا 2021

خلال استقباله سامح شكري.. سلطان عمان يتسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي

فيديوجراف | تحذير من النوم على صوت القرآن.. فما السر؟

أخبار الرياضة | عروض مغرية لرحيل أحمد فتحي من الأهلي.. صلاح يبعث رسالة ضاحكة قبل مواجهة ليفربول وأتليتكو مدريد

نشرة الفن..زينة تتنمر على عمرو سعد بسبب ملابسه.. ومنى فاروق تخرج من جو الكآبة بجلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفا من كورونا.. سائق يتخذ احتياطات مشددة أثناء نقل الركاب.. شاهد ما فعله

الوان غرف نوم اطفال .. اختاري لأبنائك هذه التشكيلات

رعب كورونا.. سعال سيدة يتسبب في شجار على متن قطار بسيدني.. شاهد