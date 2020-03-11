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محافظات

طوارئ في الإسكندرية للتعامل مع موجة الطقس السيئ

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:20 م
اللواء محمود نافع
اللواء محمود نافع
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أحمد عبد العزيز
أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم عن رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال يومي الخميس والجمعة، وذلك من خلال تشكيل غرفة طوارئ تضم كافة الجهات التنفيذية في المحافظة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم الدفع بـ 92 سيارة في الشوارع والطرق الرئيسية منذ الساعات الأولى من صباح أمس، وذلك بالتعاون مع الأحياء وكافة الجهات التنفيذية من خلال غرفة العمليات والطوارئ التي تشكلها المحافظة.

وأضاف أن الشركة أيضا تنسق مع الجهات المعنية الأخرى من بينها شركة المياه لتخفيض ضغوطات المياه في حالة تعرض المدينة لأمطار غزيرة، كما تتخذ إجراءات تخفيض منسوب بيارات محطات الرفع لاستيعاب كميات إضافية من المياه.

وأشار "نافع"، إلى أنه قد تم الدفع بسيارتين سيول لشفط الأمطار بطاقة استيعابية 1350 متر مكعب في الساعة بما يعادل 135 سيارة شفط، يتركز عملها في المناطق المفتوحة، لافتا إلى أنه تم وضع سيارة في منطقة غرب الإسكندرية في حين تتمركز الأخرى بمدخل طريق الإسكندرية الزراعي شرقا.
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