شكري يصل المنامة حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى ملك البحرين

وصل وزير الخارجية سامح شكري، ظهر اليوم الأربعاء، إلى المنامة حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة.





وقال المستشار احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر "تويتر": "في ختام جولته العربية.. وزير الخارجية يصل إلى مملكة ⁧‫البحرين‬⁩ الشقيقة حاملًا رسالة من السيد رئيس الجمهورية إلى جلالة ملك البحرين... وعلى رأس مُستقبليه عند الوصول وزير الخارجية د. ⁧‫عبد اللطيف بن راشد الزياني".





كان سامح شكري بدأ يوم الأحد الماضي جولة عربية شملت الأردن والعراق والسعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان، إلى جانب البحرين، حيث قام بتسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.



