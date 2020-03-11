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محافظات

مبادرة صحة المرأة.. أورام طنطا يفحص أكثر من 1400 سيدة من المستشفيات ووحدات الصحة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:21 م
. أورام طنطا يستقبل
. أورام طنطا يستقبل أكثر من 1400 حالة
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احمد علي
استقبل مركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة أكثر من 1300 سيدة ، تم إحالتهم للمركز من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة خلال الفترة من 20-2 وحتى الآن، وذلك لإجراء عمليات الفحص الشاملة لهم.

من جانبه قال الدكتور إسلام صبري ، مدير المركز، أن مبادرة الرئيس السيسى تهدف إلى الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، إلى جانب تقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، مشيرًا الى أن المركز يعد أحد المراكز الرئيسية للإحالة من كافة جهات الفحص الأولى ، حيث يتم به عمل الفحص المتقدم وأشعة الماموجرام ،والموجات الصوتية ، وتحاليل العينات النسيجية.

من جانب آخر أكد الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز ، أن المركز يعد أحد أكبر مراكز الأورام على مستوى الجمهورية، حيث يستقبل يوميًا أكثر من 400 حالة، كما يقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة بواسطة جراحين على أعلى مستوى من الكفاءة.
مبادرة صحة المرأة.. أورام طنطا يفحص أكثر من 1400 سيدة من المستشفيات ووحدات الصحة
مبادرة صحة المرأة.. أورام طنطا يفحص أكثر من 1400 سيدة من المستشفيات ووحدات الصحة
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