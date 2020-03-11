مبادرة صحة المرأة.. أورام طنطا يفحص أكثر من 1400 سيدة من المستشفيات ووحدات الصحة

استقبل مركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة أكثر من 1300 سيدة ، تم إحالتهم للمركز من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة خلال الفترة من 20-2 وحتى الآن ، وذلك لإجراء عمليات الفحص الشاملة لهم.





من جانبه قال الدكتور إسلام صبري ، مدير المركز، أن مبادرة الرئيس السيسى تهدف إلى الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، إلى جانب تقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، مشيرًا الى أن المركز يعد أحد المراكز الرئيسية للإحالة من كافة جهات الفحص الأولى ، حيث يتم به عمل الفحص المتقدم وأشعة الماموجرام ،والموجات الصوتية ، وتحاليل العينات النسيجية.



