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أخبار البلد

رسالة خطية من الرئيس السيسي لسلطان عُمان سلمها سامح شكري.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:17 م
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
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ميس رضا
تسلم السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأمور ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال السلطان هيثم بن طارق، صباح اليوم بقصر العلم العامر بمسقط، لسامح شكري وزير الخارجية.

ونقل "شكرى" خلال اللقاء تحيات الرئيس السيسي إلى السلطان هيثم، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب العماني مزيدًا من التقدم والرقي.

وحمل السلطان هيثم بن طارق "شكرى" نقل تحياته وتمنياته للرئيس السيسي بدوام الصحة والهناء وللشعب المصري الشقيق مزيدًا من التطور والنماء.

كما تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

حضر المقابلة يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان، والسفير محمد أحمد فهمي غنيم سفير مصر لدى السلطنة والوفد المرافق لـ "شكرى".

وكان "شكرى" قد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط مساء أمس في زيارة للسلطنة استغرقت يومين.. وتأتى زيارة شكرى في إطار جولته التى قام بها إلى عدد من الدول حاملًا رسائل من الرئيس السيسى إلى قادة تلك الدول.
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