السياحة المصرية لم تتأثر بفيروس كورونا كباقي الدول.. فيديو

عرضت فضائية العربية، تقريرا عن أسباب عدم تأثر السياحة فى مصر بفيروس كورونا مثلما حدث في باقي الدول.





ووفقأ للتقرير، فإنه على الرغم من إصدار قرار الحكومة المصرية بتعليق الفعاليات المزدحمة بالجماهير إلا أن الأماكن الآثرية مستثناة من هذا الأمر وظلت مزدحمة بالزائرين، و مازالت محافظة الأقصر تحافظ على حالتها الطبيعية السياحية مقارنة بمقاصد أخرى حول العالم قد تأثرت بفيروس كورونا.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر مؤخرا تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.





قرار رئاسة الوزراء جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.







