قبل موقعة الليلة .. التاريخ يساند طنطا في مواجهة وادي دجلة

- فشل فريق وادي دجلة في تحقيق الفوز علي طنطا طوال المواجهات ال5 في بطولة الدورى المصري .





- حيث جمع الفريقين 5 لقاءات حقق طنطا الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 2 ولم يتلقي اي هزيمة .





- نجح مهاجمو طنطا في تسجيل 6 أهداف وتلقت شباكهم هدفا وحيدا.





- الخسارة الوحيدة لفريق طنطا امام وادي دجلة كانت في بطولة كأس مصر 2016-2017 بنتيجة هدف دون رد .





- المباراة الأخيرة بين الفريقين انتهت بفوز طنطا بنتيجة هدف نظيف سجلة اسلام فؤاد ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة الدورى 2019-2020 .