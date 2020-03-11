قبل موقعة الليلة .. التاريخ يساند طنطا في مواجهة وادي دجلة

يحل فريق وادي دجلة ضيفًا على منافسه طنطا اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وذلك بالمباراة المقرر إقامتها علي استاد طنطا الرياضي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى الممتاز .
ونعرض لكم تاريخ مواجهات الفريقين :
- فشل فريق وادي دجلة في تحقيق الفوز علي طنطا طوال المواجهات ال5 في بطولة الدورى المصري .
- حيث جمع الفريقين 5 لقاءات حقق طنطا الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 2 ولم يتلقي اي هزيمة .
- نجح مهاجمو طنطا في تسجيل 6 أهداف وتلقت شباكهم هدفا وحيدا.
- الخسارة الوحيدة لفريق طنطا امام وادي دجلة كانت في بطولة كأس مصر 2016-2017 بنتيجة هدف دون رد .
- المباراة الأخيرة بين الفريقين انتهت بفوز طنطا بنتيجة هدف نظيف سجلة اسلام فؤاد ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة الدورى 2019-2020 .