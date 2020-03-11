نادي الاوليمبي يعلن إيقاف التدريبات الرياضية لسوء الأحوال الجوية

قرر مجلس إدارة النادي الاوليمبي إيقاف تدريبات الفرق الرياضية المختلفة بالنادي خلال ايام " الخميس والجمعة والسبت " ، وذلك بسبب الاحوال الجوية التي من المتوقع ان تشهدها البلاد ، حرصا علي سلامة أعضاء النادي وابناءهم .





ومن المقرر ان تقوم الادارة التنفيذية برش وتعقيم الصالات الاجتماعية والرياضية والمرافق وحمام السباحة خلال فترة الإيقاف .





حيث اعلن مجلس الوزراء عن تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية .



