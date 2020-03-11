نادي الاوليمبي يعلن إيقاف التدريبات الرياضية لسوء الأحوال الجوية

قرر مجلس إدارة النادي الاوليمبي إيقاف تدريبات الفرق الرياضية المختلفة بالنادي خلال ايام " الخميس والجمعة والسبت " ، وذلك بسبب الاحوال الجوية التي من المتوقع ان تشهدها البلاد ، حرصا علي سلامة أعضاء النادي وابناءهم .
ومن المقرر ان تقوم الادارة التنفيذية برش وتعقيم الصالات الاجتماعية والرياضية والمرافق وحمام السباحة خلال فترة الإيقاف .
حيث اعلن مجلس الوزراء عن تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية .
جاء ذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه مجلس الوزراء من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنَّه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من الشهر نفسه.