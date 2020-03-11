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بسبب كورونا.. الأردن يحظر دخول مواطني 3 دول.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:50 م
الأردن يحظر السفر
الأردن يحظر السفر إلى دول مجاورة ويمنع القادمين من 3 دول
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فرح علاء الخولي

أفادت فضائية "روسيا اليوم"، بأن الأردن حظر السفر إلى دول مجاورة ويمنع القادمين من 3 دول أوروبية من دخول أراضيه.


وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الأربعاء، أن سلطات بلاده قررت إغلاق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية وحظر السفر إلى لبنان وسوريا بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

وقال جابر إن مجلس الوزراء قرر وقف السفر من وإلى لبنان، كما تقرر وقف السفر إلى سوريا باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين أمام حركة القادمين والمغادرين.

 

كما تقرر أيضا منع القادمين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا من الدخول إلى أراضي المملكة اعتبارا من يوم الاثنين 16 مارس، وعدم السماح للأردنيين بالسفر لهذه الدول وإيقاف المعابر البحرية مع مصر وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50% والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط.

 

واتخذ المجلس قرار وقف حركة الركاب عبر معبر الكرامة الحدودي بين الأردن والعراق مع الإبقاء على الحركة التجارية، فيما يعتمد مطار بغداد وأربيل للسفر فقط.

 

ويسمح بدخول الأردنيين القادمين من جميع هذه الدول شريطة الالتزام بقرارات وزارة الصحة، ومن ضمنها الحجر المنزلي الذاتي لمدة 14 يوما.

 

واستثنى المجلس من قراراته البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والأجانب والمستثمرين المقيمين في المملكة شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة، ووقف المؤتمرات الدولية والمحلية في الأردن، إلا ما يسمح به مجلس الوزراء.
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