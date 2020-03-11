مسافرون للسياحة: رغم تأثير كورونا.. توقعات إيجابية للسياحة المصرية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إنه لا شك أن السياحة تأثرت بفيروس كورونا في العالم كله وكذلك مصر أيضا في ظل حالة الهلع التي يعاني منها العالم كله ومنها مصر وكذلك توقف حركة الطيران في العديد من الدول.





وأضاف "عبد اللطيف" في تصريحات صحفية له اليوم، أن التقارير تشير إلى ارتفاع معدلات السياحة الوافدة لمصر خلال شهر فبراير مقارنة بنفس الشهر خلال 2019، ولكن لا شك من تراجعها خلال شهر مارس خاصة في السياحة الشاطئية.





وأثنى على جهود وزير السياحة والآثار وتواجده في مختلف المزارات والمدن السياحية المختلفة طوال الوقت للوقوف على كل شئ يدعم ويساند السياحة المصرية، وكذلك وزارة الصحة مؤكدا أنه لابد من اتخاذ العديد من الإجراءات والتنويه عنها عالميا من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وهي رصد حركة السياح بالأقصر وأسوان الذين يزورون الآثار المصرية بأعداد كبيرة خلال هذه الفترة والإعلان عن الإجراءات الاحترازية والفنية التي تقوم بها السياحة المصرية داخل المنتجعات والفنادق السياحية والمراكب أيضا للحفاظ على سلامتها وكذلك تسليط الضوء على السياحة البيئية و الاستشفائية والعلاجية داخل مصر وإعداد برامج سياحية بالتنسيق بين شركات السياحة والفنادق و مصر للطيران للأسواق المستهدفة.





وأكد أن الوضع الحالي الناتج عن أزمة كورونا يعطى فرصة كبيرة لتسليط الضوء على منتج السياحة البيئية والاستشفائية من خلال تسويق قرابة 1400 مكان سياحي يصلح كمنتجع بيئي استشفائي في مختلف ربوع مصر ولابد من إعداد برامج سياحية للأماكن البيئية والاستشفائية في مصر.





وذكر رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر أنه لابد من تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير للمنشآت والمنتجعات الفندقية حتى تعطي انطباعا للعالم كله بأمن وسلامة المنتجعات السياحية المصرية وإعداد مواد دعائية عن جهود وزارة السياحة والصحة والمحافظات في هذا الشأن وتسويقها عالميا.





وتوقع د. عاطف عبد اللطيف أن فترة أزمة كورونا لن تطول كثيرا لان العالم كله يبحث عن عقار لفيروس كورونا أضف إلى ذلك أننا في مصر مقبلون على موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة وعلى العكس في الدول الأوروبية تزايد موجات البرد والصقيع مما يجعل مصر وجهة مناسبة للابتعاد عن البرد وانتشار الكورونا في مثل هذا الطقس مع الاستمتاع بالجو الجميل في المنتجعات السياحية مصرية.



