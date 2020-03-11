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محافظات

رغم كورونا.. 1800 سائح من مختلف الجنسيات يزورن معبدى أبو سمبل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:49 م
معبد أبو سمبل
معبد أبو سمبل
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شاذلى عبد الفتاح

شهد معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب مدينة أسوان إقبالًا من الزائرين والسائحين.

من جانبه قال خيرى  محمد رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، إنه توافد على زيارة المعبد نحو 1800 سائح من مختلف الجنسيات، فيما زاره أمس 1400 سائحًا للإستمتاع بزيارة الأثار المصرية العريقية داخل المعبد ، والذى يعتبر درة التاج فى المعابد النوبية القديمة جنوب مصر  .

 

وأشار خيرى محمد بأن السياحة الخارجية تتوافد حاليًا على منطقة معابد أبو سمبل برًا من خلال طريق أبو سمبل، وبحرًا من خلال رحلات النايل كروز التى تعمل فى بحيرة ناصر، علاوة على الرحلات الجوية الوافدة لمطار أبو سمبل الدولى  .

 

وتابع رئيس غرفة شركات السياحة بأن زائرى أبو سمبل يستمعون لقصة إنقاذ معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى من الغرق.

 

وأضاف بأن معبد أبو سمبل يعتبر إحدى معابد النوبة القديمة على يد منظمة اليونيسكو فى الستينات من القرن الماضى  فى ملحمة دولية على مدار أربع سنوات خلال الفترة من 1964 حتى 1968، وذلك خلال فترة إنشاء السد العالى.

 

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