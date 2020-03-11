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وزير الموارد المائية والري: ننفذ طريقة جديدة للحد من أزمات السيول.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:43 م
محمد عبد العاطي،
محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري
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نورهان رأفت
قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تسلك في هذه المرحلة طريقة جديدة للحد من أزمات السيول، ولكنها متبعة في كل الدول، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الوقائية التي سيتم إجراؤها قريبا.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، بمجلس الوزراء حول حالة الطقس غدا، الخميس، أن هناك احتمالية لتخفيف ضغوط شبكة المياه، في بعض المناطق لتقليل حجم التصريف داخل الشبكة.

وأشار إلى أن رصد الأماكن في حالة الجريان السطحي، أمر ضروري، والمعدات موجودة للتعامل مع هذه الحالة، موضحا أنه تم توزيع المركبات مع الشركة القابضة للمياه، وأن المعدات متوفرة للتعامل مع الحدث، والموضوع سيتم بسلام، لكنها إجراءات متبعة في كل البلاد.
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