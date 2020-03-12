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أخبار البلد

بتركب مترو.. 7 نصائح عشان تحمي نفسك من كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 11:00 ص
مترو
مترو
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ياسمين سامي
يستقبل مترو الانفاق عدد كبير من المواطنين من جميع الفئات العمرية يوميا مما قد يعرض البعض لعدوي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية واصاب عدد كبير من الدول.

ويمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى فيروس كورونا عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس كما حيث ان الفيروس ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بكورونا أو يعطس وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بكورونا عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم

وفي هذا الإطار يستعرض موقع "صدى البلد" الاخباري 7 نصائح هامة للمواطنين المترددين علي مترو الانفاق بشكل يومي لحمايتهم من الاصابة بعدوي فيروس كورونا حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

*نظف يديك جيدًا بانتظام بفركهما يمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.
    *احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس داخل المترو.

    *تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك لان اليدين تلمس العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات وإذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم.

    *غطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور.

    *لا تضع كمامة إلا إذا ظهرت عليك أعراض مرض كوفيد-19 (خاصة السعال) أو إذا كنت تقدم الرعاية لشخص يُحتمل أنه مصاب بهذا الـمرض

    *تأكد من اتّباعك أنت والمحيطين بك لممارسات النظافة التنفسية الجيدة.

    تجنب المخالطة مع أي شخص لديه أعراض نزلات البرد والانفلونزا


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