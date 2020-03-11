وزير الإعلام: ندير أزمة حالة الطقس بشكل علمي

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام: إن الحكومة ناقشت أزمة الأمطار المتوقعة ك«خلية أزمة»، حيث أنه يتم إدارة هذا الأمر بشكل علمي يهدف لتخفيف الاضرار الوارد حدوثها لحدها الادني.





وأضاف هيكل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن هناك توقعات بهطول أمطار غير مسبوقة منذ قرابة ٤ ايام، لكننا انتظارنا حتى قبل حدوثها لأنه كلما تقترب يزيد التيقن منها وتظهر درجة خطورتها.





واضاف: «الحكومة المصرية مبتخفيش حاجة عن شعبها، ونكرر مطالبتنا بتوخي الحذر وعدم الحركة الا في حالة الضرورة فقط مما يمكن الجهات المعنية من سرعة التعامل مع الأزمة المتوقعة».