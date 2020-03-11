في ذكرى ميلاده.. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة محمد متولي

يصادف اليوم 11 مارس ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد متولي ، الذي وافته المنية 17 فبراير 2018، وقدم عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية التي ظلت محفورة في ذاكرة المشاهد.





وروت وفاء إبراهيم، زوجة الفنان الراحل محمد متولي، اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الذي رحل عن دنيانا فجأة.





وقالت وفاء خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي يذاع عبر فضائية "سي بي سي": "كان مريضا بالسكر، ومصابًا بضعف في عضلة القلب، لكنه توفي بسبب إصابته بنزلة برد"، مضيفة: "قبل ما يتوفى جاله دور برد أتعبه، و توفي بزغطة".





وأضافت سمر محمد، ابنة الفنان الراحل: "معرفناش نلحقه، قلتله اتغطى يا بابا، قالي يا بنتي خلاص، ساب الموبايل من إيده ومات، حاولت أفوقه واضغط على قلبه، ملحقتش أعمل له حاجة".



