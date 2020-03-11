ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال 4 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت سفينتي حاويات، و8 سفن بضائع عامة، وذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3500 طن فوسفات و8546 طن يوريا و5652 طن رمل و90 طن كوارتز .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20390 طن قمح و 26599 طن ذرة و 1116 طن خشب و 3260 طن عدس و 1755 طن أرز و 2520 طن كلوريد ايثيلين و 2838 طن حديد و 100 طن فول صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 635 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 439 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1304 حاوية مكافئة .
وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1298 طن قمح ، في حين غادر عدد 837 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45686 من البضائع العامة منها عدد 80 سيارة نقل محملة بـ 3670 طن قمح .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20390 طن قمح و 26599 طن ذرة و 1116 طن خشب و 3260 طن عدس و 1755 طن أرز و 2520 طن كلوريد ايثيلين و 2838 طن حديد و 100 طن فول صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 635 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 439 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1304 حاوية مكافئة .
وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1298 طن قمح ، في حين غادر عدد 837 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45686 من البضائع العامة منها عدد 80 سيارة نقل محملة بـ 3670 طن قمح .