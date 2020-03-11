ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة

بضائع العامة 20390 طن قمح و 26599 طن ذرة و 1116 طن خشب و 3260 طن عدس و 1755 طن أرز و 2520 طن كلوريد ايثيلين و 2838 طن حديد و 100 طن فول صويا.‎



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 635 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 439 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1304 حاوية مكافئة .



وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1298 طن قمح ، في حين غادر عدد 837 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45686 من البضائع العامة منها عدد 80 سيارة نقل محملة بـ 3670 طن قمح .

كما بلغت حركة الوارد من ال