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أخبار العالم

أبوالغيط يؤكد التزام الجامعة العربية بمساندة السودان لتجاوز تحديات المرحلة الانتقالية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط مجددا التزام الجامعة بمساندة السودان والوقوف معه ومع شعبه في هذا الظرف الدقيق من أجل تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية ، انطلاقًا من حرص الجامعة العربية الثابت على أمن واستقرار السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء أبوالغيط اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية مع جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالسودان.

وأثنى أبوالغيط ، خلال اللقاء ،على دور الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الداعم لاستحقاقات المرحلة الانتقالية وجهده المساند لعملية السلام مع الحركات المسلحة وحرصه على تمتين الروابط التاريخية التي تجمع بين السودان وأسرته العربية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن اللقاء تناول مجمل التطورات على الساحة السودانية ومسار العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في يوليو الماضي.

وقال المصدر : إن جعفر الصادق الميرغني أشاد من ناحيته بالدور الفاعل للجامعة العربية دعمًا للسودان وانتقاله الديمقراطي وأثنى بصفة خاصة على التزام أبوالغيط الشخصي بمساندة هذه المسيرة على النحو الذي تجلى خلال زيارتيه للخرطوم العام الماضي ومختلف المبادرات التي تبنتها الجامعة في هذا الخصوص.

كما عبر الميرغني عن ثقته في أن الجامعة ستواصل جهدها المقدر في هذا الاتجاه لتعبئة وحشد المساندة العربية للسودان وبما يعكس الارتباط التاريخي الأصيل ، الذي يميز علاقات السودان العربية والدور العروبي للسودان في منظومة العمل العربي المشترك.





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