AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الطيران العُمانى يعلق رحلاته مع السعودية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:19 م
الطيران العمانى
الطيران العمانى
Advertisements
ميس رضا
أعلن الطيران العماني تعليق كافة الرحلات بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، بدءًا من يوم غد الخميس 11 مارس، وحتى إشعار آخر.

وأوضح الطيران العماني عبر صفحته الرسمية على "تويتر"،  أنه على جميع ضيوفه المتواجدين بالمملكة ولديهم حجوزات للسفر على متن رحلاته، التواصل مع مكتب الطيران العماني في جدة على الرقم : 00966115108733 وأما بالنسبة لكافة الضيوف من مختلف أنحاء العالم، فعليهم التواصل مع مركز الاتصالات على الرقم 0096824531111 أو بمكاتب الطيران العماني في بلدانهم الأصلية.

وأشار الطيران العماني إلى أنه يتعين على الجميع متابعة موقع الناقل الوطني الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به للحصول على آخر التحديثات حول ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طيران "الملكية" الأردنية يعلق الرحلات إلى بغداد

الخليج والأردن يعلق رحلاته الجوية إلى العراق.. لهذه الأسباب

بعد إلغاء رحلاتها إلى جوانزو الصينية.. إجراء سعودي جديد بسبب فيروس كورونا

عاجل.. الصحة العالمية: نتابع بشكل يومي تطورات فيروس كورونا

برًا وجوًا.. فيروس كورونا يشل حركة التنقلات عالميا

ليس الصين فقط.. فيروس كورونا يعطل الحركة عالميا بعد توغله.. النمسا تعلق رحلات القطارات إلى إيطاليا.. الكويت تحظر سفن هذه الدول من دخول موانئها.. والإمارات وأفغانستان تمنعان السفر إلى إيران

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: أجبرت على إهانة عبدالحفيظ وأحمد شوبير

بعد الخلع.. تفاصيل جديدة حول انفصال أحمد إبراهيم وأنغام

الدوري المصري..التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام سموحة

آس الإسبانية قبل مواجهة ليفربول وأتلتيكو: ليلة لإسقاط العملاق محمد صلاح

تعرف على مستجدات البرنامج العلاجي لـ «حمدي فتحي»

لم يزورا مصر منذ 6 شهور.. تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بكورونا في الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي سليم وشقيقتيها في لوك أسود.. شاهد

الصيد غير القانوني ينهي حياة "زرافة بيضاء" فريدة من نوعها.. تفاصيل

بعد السخرية منه وانتقاد والدته.. 10 صور لـ زوجة على ربيع بعد عودتها إليه.. شاهد