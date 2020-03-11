الطيران العُمانى يعلق رحلاته مع السعودية

أعلن الطيران العماني تعليق كافة الرحلات بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، بدءًا من يوم غد الخميس 11 مارس، وحتى إشعار آخر.
وأوضح الطيران العماني عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أنه على جميع ضيوفه المتواجدين بالمملكة ولديهم حجوزات للسفر على متن رحلاته، التواصل مع مكتب الطيران العماني في جدة على الرقم : 00966115108733 وأما بالنسبة لكافة الضيوف من مختلف أنحاء العالم، فعليهم التواصل مع مركز الاتصالات على الرقم 0096824531111 أو بمكاتب الطيران العماني في بلدانهم الأصلية.
وأشار الطيران العماني إلى أنه يتعين على الجميع متابعة موقع الناقل الوطني الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به للحصول على آخر التحديثات حول ذلك.