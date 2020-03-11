الطيران العُمانى يعلق رحلاته مع السعودية





وأوضح الطيران العماني عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أنه على جميع ضيوفه المتواجدين بالمملكة ولديهم حجوزات للسفر على متن رحلاته، التواصل مع مكتب الطيران العماني في جدة على الرقم : 00966115108733 وأما بالنسبة لكافة الضيوف من مختلف أنحاء العالم، فعليهم التواصل مع مركز الاتصالات على الرقم 0096824531111 أو بمكاتب الطيران العماني في بلدانهم الأصلية.



