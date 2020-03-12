برلماني: مؤتمر وزراء الإعلام والصحة والسياحة ضرب الإرهابيين في مقتل

أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ان المؤتمر الوزارى الثلاثى الذى انعقد بمقر وزارة الإعلام بحضور وزير الإعلام أسامة هيكل ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، كان ناجحا وحقق جميع أهدافه وضرب جماعة الاخوان الارهابية وإعلامها فى مقتل، مؤكدا ان أكبر دليل على ذلك هو ان هذا المؤتمر اصاب جميع اعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة بعد تناول الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية لوقائع هذا المؤتمر بصورة كله حقد وكراهية لمصر وشعبها.





ووجه " أبو جاد " فى بيان له تحية قلبية ل وزراء الاعلام والصحة والسياحة على جميع القضايا التى تناولوها خلال هذا المؤتمر ونجاحهم فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة فى التعامل بكل شفافية ومصداقية فى كل مايتعلق من معلومات بشان فيروس كورونا وانه لاتوجد لدى مصر ماتخفيه بشان هذا الملف .





كما وجه النائب حسين أبو جاد التحية للاعلام المصرى بمختلف وسائله لما حققه من نجاحات كبيرة فى تناوله بمهنية وحرفية لهذا المؤتمر الناجح ، خاصة القنوات التليفزيونية بماسبيرو وجميع القنوات الفضائية الخاصة ، وفى مقدمتها القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بقيادة تامر مرسى رئيس مجلس إدارتها ، بصفة عامة وقناة اكسترا نيوز بصفة خاصة، والتى أصبحت واحدة من اهم القنوات الاخبارية على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها .





وطالب البرلماني من تامر مرسى ، تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لقناة اكسترا نيوز لدورها الوطنى والمشرف فى نقل مثل هذه الاحداث الوطنية خاصة ان المؤتمر الثلاثى لوزراء الاعلام والصحة والسياحة الذى كشف جميع الاكاذيب والاشاعات والسموم التى بثتها الآلة الإعلامية لجماعة الاخوان الارهاب والاعلام القطرى والتركى ضد مصر وشعبها وايضا نجاح اكسترا نيوز فى التصدى وبكل حسم لجميع الاكاذيب والشائعات التى يبثها إعلام جماعة الاخوان الارهابية والاعلام القطرى والتركى.