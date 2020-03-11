إلغاء حفلات وتأجيل عروض أفلام ومهرجانات .. 5 تأثيرات لـ فيروس كورونا على الساحة الفنية

إلغاء حفلات وتأجيل عروض أفلام ومهرجانات عالمية، سيطرت حالة من الرعب على سكان الكرة الأرضية بعدما اجتاح فيروس كورونا دول العالم ، ومع ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس القاتل تشتد حالة الطوارئ والتأهب من أجل الوقاية والتصدي لـ كورونا بهدف تفادي زيادة اعداد الحاملين للفيروس. بينعالمية، سيطرت حالة من الرعب على سكان الكرة الأرضية بعدما اجتاحدول العالم ، ومع ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس القاتل تشتد حالة الطوارئ والتأهب من أجل الوقاية والتصدي لـ كورونا بهدف تفادي زيادة اعداد الحاملين





فيروس كورنا بسرعة البرق اذا تواجد حامله بين التجمعات لذلك اعلن على مدار الايام الماضية قرار بالغاء حفلات وتأجيل عروض افلام عالمية ودورات لمهرجانات عالمية ، ورحبت منظمة الصحة العالمية بتلك القرارات الواعية من اجل التصدي لتفشي فيروس كورونا الذي راح ضحيته اكثر من 2000 شخص حول العالم. وينتشربسرعة البرق اذا تواجد حامله بين التجمعات لذلك اعلن على مدار الايام الماضية قرار بالغاء حفلات وتأجيل عروض افلام عالمية ودورات لمهرجانات عالمية ، ورحبت منظمة الصحة العالمية بتلك القرارات الواعية من اجل التصدي لتفشي فيروس كورونا الذي راح ضحيته اكثر من 2000 شخص حول العالم.





- إلغاء حفل افريل لافين بسبب كورونا :





كانت النجمة الكندية افريل لافين اول المغنيات اللاتي اعلن الغاء حفلات خاصة بجولتها العالمية وجاء ذلك قبل اسبوعين. بجولتها العالمية وجاء ذلك قبل اسبوعين.





أعلنت النجمة العالمية افريل لافين في بيان صحفي أنها ألغت 12 حفلة ضمن جولتها الغنائية في دول شرق آسيا منها شنجهاي و الفلبين و طوكيو وهونج كونج وتايوان بسبب انتشار فيروس كورونا.





وكانت المغنية الكندية الشهيرة كانت قررت انطلاق جولتها العالمية من أوروبا شهر أبريل المقبل في عدد من الدول منها بريطانيا، إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا حيث سيبقى مصير تلك الحفلات معلقًا بين الإلغاء أو تحديد جدول مواعيد جديد.





وكانت افريل لافين طرحت ألبومها الأخير Warrior شهر فبراير 2019 بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية.





يذكر أن أفريل لافين عانت من مرض لايم الذي استغرق سنوات، وهو داء ينتج عن الإصابة ببكتيريا البوريليا التي تنتقل للإنسان عن طريق لدغة حشرة القراد، وأحيانا يصاحبه طفح جلدي.

- كورونا يجبر ماريا كاري على إلغاء حفلها :





ألغت النجمة العالمية ماريا كاري حفلاتها، وأعلنت النجمة ، وأعلنت النجمة العالمية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، انها الغت حفلاتها في هاواي التي كان من المقرر إقامتها يوم 10 مارس الجاري.





وكتبت ماريا كاري انها تشعر بالحزن قائلة القيود على السفر الدولية ترغمنا على النظر في سلامة الجميع ورفاهيته».





ولم تحدد المغنية الامريكية الشهيرة مصير جولتها العالمية الغنائية ، فهل سيتم الغاء الحفلات بسبب كورونا ام ستحدد جدول مواعيد جديد لحفلاتها.





ماريا كيري من مواليد 27 مارس 1970 هي مغنية أمريكية، كاتبة أغان، ولدت ونشأت في لونج آيلند، نيويورك، ظهرت ماريا على الساحة الفنية لأول مرة بعد ما صدر ألبومها الإستديو الأول الذي يحمل اسمها ماريا كاري في عام 1990; الذي حصل على العديد من شهادات البلاتينيوم وأربعة أغاني متتالية في المركز الأول على الرسم البياني الأمريكي بيلبورد هوت 100.









تواجه الحكومة الفرنسية تحديا كبيرا مع تفشى فيروس كورونا داخل الجمهورية، حيث من المتوقع الإعلان عن تأجيل الدورة المقبلة لمهرجان كان السينمائي الدولي والمقرر إقامته خلال شهر مايو المقبل، بعدما تم الإعلان عن حظر التجمعات حرصا على الصحة العامة.





يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن أكثر من مهرجان سينمائي حول العالم تأجيل فعالياته، وعلى رأسها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي كان مُزمعًا إقامت دورته الأولى في مدينة جدة التاريخية، في الفترة من 12 إلى 21 مارس الجارى.





المهرجان الفرنسى العريق كان قد أعلن فى وقت سابق أن المخرج والكاتب والمنتج الأمريكى سبايك لى هو رئيس لجنة تحكيم دورته الـ 73 التى تقام في مدينة كان من 12 مايو و حتي 23 من الشهر نفسه.









يبدو ان سوء الحظ يلاحق الجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند ، No time die فبعد ان شهد التصوير تأجيل لاكثر من مرة بسبب خضوع بطل الفيلم دانيال كريج لعملية جراحية ونشوب حريق في موقع التصوير خلال عام 2019 ، واجه الفيلم شبح التأجيل من جديد ولكن هذه المرة ليس بما يخص التصوير ولكن توقيت طرحه.





أعلنت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند عن تأجيل طرح الفيلم في السينمات بسبب فيروس كورونا فكان من المقرر طرحه في ابريل 2020 ، تأجل طرحه لشهر نوفمبر المقبل.





- إلغاء العرض الخاص لـ Mulan في الصين بسبب كورونا :





قررت شركة ديزني للإنتاج السينمائي تأجيل العرض الخاص لفيلم Mulan الذي كان من المقرر إقامته في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا. الذي كان من المقرر إقامته في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا.





وهو أول فيلم واقعي Live Action تقدمه شركة ديزني للنسخة الكرتونية للفيلم الذي قدم عام 1998 وحقق نجاحا وشعبية كبيرة حول العالم.





تدور أحداث الفيلم حول فتاة صينية تتعرض للكثير من المواجهات من أجل إنقاذ والدها، ومن المقرر طرحه في 2020.





أما القصة الكرتونية، عن الفتاة مولان التي تذهب إلى الجيش الصيني بدلًا عن والدها الذي لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، فتتنكر على أنها رجل ويرافقها في رحلتها تنين أسطوري صغير الحجم وصرصور.







