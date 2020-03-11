للوقاية من كورونا .. المنيا تعلن تنفيذ الإجراءات الاحترازية

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع الدكتورة إيمان عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة استكمال عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد، والعمل على نشر الوعي الصحي وشرح الإجراءات الوقائية.





جاء ذلك بحضور، الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، ومصطفي جمال، مدير مبادرة الحد من انتشار العدوي والدكتور محمد أحمد محمود، مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية.





أوضح المحافظ أنه تم تنظيم عدد من الفعاليات لترصد الأمراض التنفسية للعاملين بالوحدات الصحية بالمحافظة (أطباء ـ تمريض ـ مراقبين)، بهدف التعرف على كيفية ترصد الأمراض التنفسية الحادة والكورونا المستجد COVID-19، كما كان السبق للمحافظة في عقد سلسلة من الدورات التدريبية لنشر الوعي الصحي والتوعوي لعدد 1831 متدربا من مسئولي التربية البيئية والسكانية والصحية في الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.





أضاف المحافظ إن مثل هذه التدريبات تهدف إلى رفع الوعي الصحي وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ، لمكافحة العدوى الناشئة عن الأمراض التنفسية المعدية وفيروس الكورونا المستجد ، وغيرها من الأمراض المعدية.





من جانبه أوضح الدكتور محمد أحمد، مدير إدارة الثقافة الصحية، انه تم استهداف 2500 صالون حلاقة ومحل تجميل ضمن مبادرة 100 مليون صحة للحد من انتشار عدوي الفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقة ومحلات التجميل في قري ومراكز المحافظة التسع، وذلك بالتعاون بين وزارتي الصحة والتنمية المحلي .





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