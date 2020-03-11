تسبب السرطان.. طلب إحاطة بشأن تدوير مخلفات المستشفيات والإلكترونية

تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان ووزيرة البيئة، بشأن الرقابة على أساليب التخلص من مخلفات المستشفيات والمخلفات الإلكترونية، حفاظا على صحة المواطنين ومنع أي ضرر أو خطر.

وقال البلتاجى، في طلبه: "تعتبر منظومة التخلص من النفايات الطبية للمستشفيات لا وجود لها من النفايات الخطيرة، رغم ضررها البالغ على صحة المواطنين، وضبطت مصانع كثيرة تخصصت في استخدام البطاريات الكهربائية ومكونات الهواتف المحمولة التالفة والمتهالكة، فالنفايات الإلكترونية تحتوى على عناصر ضارة بالصحة باعتبارها من المعادن الثقيلة، أهمها الزئبق والرصاص".

وأشار النائب إلى أنه تم ضبط عددا من المصانع في محافظة القليوبية بها 166 طنا من أقمشة معاد تدويرها ومخلفات المستشفيات القطنية والبلاستيكية الملوثة وسترات غرف العمليات المستعملة.

وطالب رضا البلتاجي، رئيس مجلس الوزراء ووزيرتى الصحة والسكان والبيئة، بمعرفة خطة الحكومة في التخلص من مخلفات المستشفيات والمخلفات الإلكترونية، حيث تؤدى إلى أمراض كثيرة كالأورام السرطانية والتخلف العقلى والاضطرابات النفسية وضعف المناعة، خاصة إذا استخدمها الأطفال، فلابد من أنظمة صحية للتخلص من النفايات بطرق سليمة صحية.

كما طلب النائب رضا البلتاجى، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشته بحضور المسئولين المعنيين من وزارتى الصحة والبيئة.