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فن

أنا فاشل أعذروني.. إسلام زكي يكشف سبب تأجيل ألبوم بعد الغياب

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:00 م
إسلام زكي
إسلام زكي
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آيه عاطف
يستعد الملحن والمطرب إسلام زكي، لطرح البومه الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي يحمل إسم "بعد الغياب" وذلك بعد تأجيل طرحه، الفترة الماضية.

قال إسلام زكي، من خلال حسابه الشخصي على "الفيسبوك": بقالي وقت بتسأل كتير انت مختفي ليه ... واسمع كلام غريب جدا و اشاعات و اسلام بطل يشتغل لية .. الموضوع ببساطه شديده انا كده من زمان مفيش حاجه اتغيرت .. انا مبحبش في الشغلانه ديه غير العملية الفنية و وقت الاستوديو و بس ... اي شئ تاني محيط بيها من اجتماعيات ومجاملات انا فاشل فيها تماما اعذروني".

وتابع :"ببساطه انا موجود علي قيد الحياه وبشتغل عادي بس مش بتكلم كتير و اللي متابعني بيشوف شغلي لما بعمله شير ولا بخرج في اجتماعات الوسط الفني ولا بسهر ولا بحب اروح التجمعات دي الا لو فيه شغل يستدعي وجودي وموضوع قبولي او رفضي لشغل بيتعرض عليا ليه علاقه بتقييمي الشخصي لظروف العمل نفسة و الشخص اللي بتعامل معاه و ده جزء بيخليني مشتغلش مع ناس كتير بسبب طريقة تعاملهم حتي لو علي المستوي الفني لا خلاف عليهم اللي هو مبدأ خلينا صحاب احسن".

بينما إختتم حديثه قائلًا:"انا الفترة دي مركز في البومي اللي اتأجل بسبب ظروف غصب عني وان شاء الله اول ما يكون جاهز هعلن عن كل تفاصيله ان شاء الله".
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