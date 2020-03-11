رئيس جامعة الفيوم يناقش توصيات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية التربية

ناقش الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم العالى والبحث العلمى تقرير المراجعة النهائية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، وفقًا لمعايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالى بكلية التربية وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور محمد فاروق عميد الكلية و وكلاء الكلية ورؤساء لجان المعايير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.





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أشاد الدكتور أحمد جابر بالمجهود الذي بذله فريق العمل بالكلية من أجل أن تتوافق كل قطاعات الكلية المختلفة مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ودعا سيادته فريق العمل لمواصلة بذل الجهد حتى حصول الكلية على الاعتماد.





وناقش الدكتور محمد عيسى بعض التوصيات الواردة بتقرير اللجنة مع رؤساء لجان المعايير بالكلية مثنيًا على الجهود التي بذلتها لجان المعايير المختلفة والتى ضمت 12 لجنة تشمل كل قطاعات الكلية التعليمية والبحثية والإدارية والمالية.