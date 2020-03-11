التموين تتخذ إجراءات احترازية تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية الخميس والجمعة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف حصص المطاحن والمخابز من الأقماح والدقيق مبكرًا، لأيام الخميس والجمعة والسبت، اليوم، لسوء الأحوال الجوية.
وحصل "صدى البلد" على نسخة من منشور التموين الذي توزريعه على أصحاب المخابز في محافظات الجمهورية.
وذكر المنشور:
بناء على توجيها الدكتور الوزير علي المصيلحي
تحسبًا لتعرّض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من يوم الخميس الموافق 12-3-2020 حتى يوم السبت 14-3-2020.
رجاء التكرم بالإحاطة والتنبية باتخاذ الإجراءات الآتية:
يتم صرف حصة يومي الجمعة والسبت المواافقان 13/14-3-2020 من الأقماح اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 11-3-2020 مقدما للمطاحن التموينية (قطاع أعمال عام - قطاع خاص) طبقًا لمتوسط المطحون المقرر لها من قبل لجنة برامج القمح التمويني وذلك من جهات الصرف المحددة لها بالبرنامج التنفيذي لصرف الأقماح للمطاحن التموينية رقم (28) وخلال الفترة من 11-3-2020 وبما يتجاوز الكميات المخصصة للمطاحن عن تلك الفترة.