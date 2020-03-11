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مرأة

بينها نوع من المكسرات.. أطعمة تحارب الكوليسترول وأمراض القلب

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:29 م
كوليسترول
كوليسترول
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لمياء الياسين
هناك العديد من المشكلات الصحية أو الأدوية التي قد تسبب الخلل الهرموني، منها "حب الشباب والإرهاق"، وتؤثر اضطرابات الهرمونات على صحة الجسم، ويؤدي للإصابة ببعض الأمراض، ولذلك يجب التأكد من توازن الهرمونات، وكيفية القضاء على أي مشكلة تسبب حدوث خلل بها.

وإليك أبرز الأطعمة التى تساعد على ضبط هرموناتك يقدمها موق "برايت سايد"، كالتالي: 

-عصير الرمان

هذه الفاكهة الغنية بالبوليفينول فعالة جدا للوقاية من سرطان الثدي ، حسب الدراسة. 

وتقول الدراسة أيضا إن تناول عصير الرمان يساعد على تحقيق التوازن بين مستويات الهرمونات الجنسية من الذكور والإناث مثل التستوستيرون والإستراديول.

- السلمون

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في السلمون على تنظيم مستويات الأنسولين والزهم في الجسم، حيث يساعد الأنسولين على منع خطر الإصابة بالسكري بينما يقلل الزخم من خطر الإصابة بحب الشباب ويجعل البشرة متوهجة.

- السبانخ

مركب نشط حيوي اسمه فيتويستروجنز، موجود في السبانخ، يساعد على ربط مستقبلات هرمون الاستروجين في الجسم بشكل طبيعي.

وتكون مستويات هرمون الاستروجين العالية، مسئولة عن تكاثر الأنسجة في الثدي والرحم والغدة النخامية؛ مما يؤدي إلى أورام الثدي والمبيض. 

- الكينوا

هي معبأة مع المغنيسيوم والبروتين والفوسفور. وغنية بالألياف التي تساعد على التحكم في شهيتنا وزيادة الوزن. مع انخفاض الوزن ، تبدأ الهرمونات الأخرى التي تتحكم في مستويات الجلوكوز والدهون في العمل بشكل جيد ، مما يجعل الشخص يتمتع بصحة جيدة.

-اللفت

يساعد على توازن الهرمونات في الجسم وهو نوع من مضادات الأكسدة في اللفت يساعد على تحقيق التوازن بين مستويات الكورتيزول ، المسؤولة عن التحكم في نسبة السكر في الدم ، وتنظيم الأيض وتقليل الالتهابات في الجسم.

- اللوز

مشبع وغني بالمواد المغذية ويمثل وسيلة سهلة ومقدرة لتحقيق التوازن بين هرمونات الجسم. يساعد تناول بعض اللوز بانتظام على تحقيق التوازن بين مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الجسم ، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب

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