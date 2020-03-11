بينها نوع من المكسرات.. أطعمة تحارب الكوليسترول وأمراض القلب

هناك العديد من المشكلات الصحية أو الأدوية التي قد تسبب الخلل الهرموني، منها "حب الشباب والإرهاق" ، وتؤثر اضطرابات الهرمونات على صحة الجسم، ويؤدي للإصابة ببعض الأمراض، ولذلك يجب التأكد من توازن الهرمونات ، وكيفية القضاء على أي مشكلة تسبب حدوث خلل بها.





وإليك أبرز الأطعمة التى تساعد على ضبط هرموناتك يقدمها موق "برايت سايد"، كالتالي:





-عصير الرمان







هذه الفاكهة الغنية بالبوليفينول فعالة جدا للوقاية من سرطان الثدي ، حسب الدراسة.





وتقول الدراسة أيضا إن تناول عصير الرمان يساعد على تحقيق التوازن بين مستويات الهرمونات الجنسية من الذكور والإناث مثل التستوستيرون والإستراديول.







- السلمون







تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في السلمون على تنظيم مستويات الأنسولين والزهم في الجسم، حيث يساعد الأنسولين على منع خطر الإصابة بالسكري بينما يقلل الزخم من خطر الإصابة بحب الشباب ويجعل البشرة متوهجة.





- السبانخ







مركب نشط حيوي اسمه فيتويستروجنز ، موجود في السبانخ ، يساعد على ربط مستقبلات هرمون الاستروجين في الجسم بشكل طبيعي.





وتكون مستويات هرمون الاستروجين العالية، مسئولة عن تكاثر الأنسجة في الثدي والرحم والغدة النخامية؛ مما يؤدي إلى أورام الثدي والمبيض.





- الكينوا







هي معبأة مع المغنيسيوم والبروتين والفوسفور. وغنية بالألياف التي تساعد على التحكم في شهيتنا وزيادة الوزن. مع انخفاض الوزن ، تبدأ الهرمونات الأخرى التي تتحكم في مستويات الجلوكوز والدهون في العمل بشكل جيد ، مما يجعل الشخص يتمتع بصحة جيدة.





-اللفت





يساعد على توازن الهرمونات في الجسم وهو نوع من مضادات الأكسدة في اللفت يساعد على تحقيق التوازن بين مستويات الكورتيزول ، المسؤولة عن التحكم في نسبة السكر في الدم ، وتنظيم الأيض وتقليل الالتهابات في الجسم.





- اللوز







مشبع وغني بالمواد المغذية ويمثل وسيلة سهلة ومقدرة لتحقيق التوازن بين هرمونات الجسم. يساعد تناول بعض اللوز بانتظام على تحقيق التوازن بين مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الجسم ، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب