تفعيل المتابعة الميدانية داخل الإدارات الزراعية في الفيوم

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ضرورة تفعيل دور المتابعة الميدانية داخل الإدارات والجمعيات الزراعية المختلفة والإلتزام بالشروط والتعليمات الخاصة بتنظيم وتفعيل أعمال المتابعة وتقويم الأداء بهدف تحقيق معدلات الارتقاء بالأداء في الإدارات.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة بديوان المديرية بإدارة المتابعة برئاسة المهندس ناصر مرسى بحضور العاملين بإدارة المتابعة.





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ووجه وكيل الوزارة، مدير المتابعة والعاملين بالقسم، بضرورة العمل على حل أية مشكلة داخل الإدارات التي يتابعونها ما دامت بسيطة.





وطالب وكيل الوزارة المتابعين بضرورة التعاون والالتزام والاحترام المتبادل فيما بينهم ، مؤكدًا على ضرورة إرسال تقرير شهري يتضمن الإيجابيات والسلبيات التي قامت بها كل إدارة زراعية

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