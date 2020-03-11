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حوادث

إصابة ٤ أشخاص بحروق متفرقة أثناء المساعدة فى إخماد حريق بليسا الجمالية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:00 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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همت الحسينى
أصيب ٤ اشخاص بحروق متفرقه باليد والوجه اليوم الأربعاء أثناء مساعدة قوات الحماية المدنية بالدقهلية فى اطفاء حريق بكميات من الأخشاب على شاطئ بحيرة المنزلة بليسا الجمالية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى كميات من الاخشاب المهملة على شاطئ بحيرة المنزلة بقرية ليسا الجماليه بمركز الجمالية .


وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ والتى تمكنت من السيطرة على الحريق فيما أصيب 4 أشخاص بحروق متفرقةأثناء مساعدتهم فى عمليات الإطفاء وهم نجاح نجاح على العشري 27 عاما صياد ومقيم عزبة خاطر مصاب بحروق باليد اليمنى والوجه و احمد رشدى سالم ابو المعاطى 23 عاما عامل ومقيم عزبة عويضه ومصاب بحرق باليد اليمنى والوجه و السيد قطب محمد على 26 عاما صياد ومقيم عزبة فوده مصاب بحرق باليدين و على رمضان ماهر حمزة 23 عاما صياد ومقيم عزبة رفاعى ومصاب بحرق بالوجه والظهر .

وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الجمالية المركزى بسؤالهم أقروا بأن اصابتهم حدثت حال قيامهم بالمساعدة فى إخماد الحريق ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك  وتحرر عن ذلك المحضر رقم 640 لسنة 2020 إدارى المركز وأخطرت النيابة التى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الحادث .
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