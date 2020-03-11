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أخبار البلد

كواليس الجزء الثاني من "بنت القبائل" على "عين"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
تقدم الإعلامية شيرين سليمان، في برنامجها "عين" المذاع على قناة الحياة، الجزء الثاني من كواليس تصوير مسلسل "بنت القبائل"، وذلك في حلقة اليوم الأربعاء.

يجري البرنامج لقاءات حصرية مع الفنانة ياسمين علي للحديث عن دورها بالمسلسل وأعمالها القادمة إذا كان في التمثيل أو الغناء، وحوار مع مؤلف العمل شاذلي فرح للحديث عن تأليف المسلسل وأيضًا مشاركته في التمثيل.

يحاور البرنامج أيضًا، مدحت تيخة للحديث عن دوره والمفاجآت القادمة بالحلقات، وفاطمة محمد علي للحديث عن مشاركتها في "بنت القبائل" واختلاف دورها عن أعمالها السابقة، وأيضًا لقاء مع الفنانة ساندي للحديث عن ألبومها الجديد ورأيها في الفنان رامي جمال.

يذكر أن برنامج عين تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع علي قناة الحياة يوم الأربعاء الساعة العاشرة مساء والإعادة يوم الخميس الساعة التاسعة مساء علي قناة الحياة.
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