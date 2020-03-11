كواليس الجزء الثاني من "بنت القبائل" على "عين"

تقدم الإعلامية شيرين سليمان، في برنامجها "عين" المذاع على قناة الحياة، الجزء الثاني من كواليس تصوير مسلسل "بنت القبائل"، وذلك في حلقة اليوم الأربعاء.





يجري البرنامج لقاءات حصرية مع الفنانة ياسمين علي للحديث عن دورها بالمسلسل وأعمالها القادمة إذا كان في التمثيل أو الغناء، وحوار مع مؤلف العمل شاذلي فرح للحديث عن تأليف المسلسل وأيضًا مشاركته في التمثيل.





يحاور البرنامج أيضًا، مدحت تيخة للحديث عن دوره والمفاجآت القادمة بالحلقات، وفاطمة محمد علي للحديث عن مشاركتها في "بنت القبائل" واختلاف دورها عن أعمالها السابقة، وأيضًا لقاء مع الفنانة ساندي للحديث عن ألبومها الجديد ورأيها في الفنان رامي جمال.



