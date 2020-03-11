ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالوادى الجديد

تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة الوادى الجديد، من ضبط 34.5 كجم لحوم ودواجن منتهية الصلاحية وفاسدة داخل مطاعم ومحلات تجارية فى حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، على أسواق مدينة الخارجة.





وأكد مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور ناجى محمد عوض، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملة مكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، لتفتيش المطاعم والكافتيريات والمحالات التجارية، بقيادة كل من الدكتور عمرو محمود عطية، عمرو ابراهيم محمد، من قوة المديرية، تمكنت من ضبط لحوم ودواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





أضاف ناجي، أن الحملة تمكنت من ضبط 10 كيلو لحمه مفرومة، ضبط 2700 كيلو فراخ بلدي، 13900 كيلو لحمه مفرومة، 500 جرام مخ بقري، 3700 كيلو لحم بقري، 3700 كيلو دهون، 1200 كيلو كفته فراخ، 1500 كيلو كفتة لحوم، 1900 كيلوجرام قوانص وكبد فراخ، 900 جرام حمام غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





أضاف ناجي، أنه جرى اعدام المضبوطات بمعرفة اللجنة والتخلص الصحى منها، وتحرير محاضر للمخالفين، لافتًا إلى استمرار الحملات لكشف المخالفين وكل ما يضر بصحة المواطن وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.