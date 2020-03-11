مروة ناجي تطرح أحدث كليباتها «لما لاقيتك»

طرحت شركة "لايف ستايلز ستوديوز" منذ ساعات قليلة فيديو كليب "لما لاقيتك" للفنانة مروة ناجى، على القناة الرسمية للشركة على موقع "يوتيوب".





فيما نشرت الفنانة مروة ناجى الكليب على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وانهالت عليه التهانى والمباركات منذ اللحظة الأولى من عرض الكليب، وكان من بين المهنئين من الوسط الفنى كل من الفنانة زينة والفنان حسام حبيب والشاعر الغنائى خالد تاج الدين، والملحن عزيز الشافعى، والفنان إيهاب فهمى والملحن محمد رفاعى، والإعلامى محمد نشأت، والملحن الكبير وليد سعد والمخرجة بتول عرفه وغيرهم من كبار الملحنين والشعراء.





ومن المقرر طرح كليب "لما لاقيتك" على قنوات مزيكا وأرابيكا قريبا، بالإضافه إلى طرحة على العديد من المحطات الإذاعية منها نغن إف إم، وإذاعة 9090، وميجا، وراديو هيتس، وشعبى، وإينرجى، وغيرهم.





لقد طرحت شركة "لايف ستايلز ستوديوز" أمس الأول البرومو الدعائى "التشويقى" لكليب "لما لاقيتك" والذى حقق إقبالا جماهيريا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث تفاجئ الجمهور بظهور الفنانة مروة ناجى بلوك جديد لم تظهر به من قبل، وذلك من خلال تغيير لون الشعر الذى غير الكثير من ملامحها وجعل الجمهور يُبدى إعجابه بشكلها الجديد، حيث أكد الكثير أنه لم يتعرف عليها للوهله الأولى.



