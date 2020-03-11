AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مروة ناجي تطرح أحدث كليباتها «لما لاقيتك»

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:12 م
مروة ناجي
مروة ناجي
Advertisements
سعيد فراج
طرحت شركة "لايف ستايلز ستوديوز" منذ ساعات قليلة فيديو كليب "لما لاقيتك" للفنانة مروة ناجى، على القناة الرسمية للشركة على موقع "يوتيوب". 

فيما نشرت الفنانة مروة ناجى الكليب على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وانهالت عليه التهانى والمباركات منذ اللحظة الأولى من عرض الكليب، وكان من بين المهنئين من الوسط الفنى كل من الفنانة زينة والفنان حسام حبيب والشاعر الغنائى خالد تاج الدين، والملحن عزيز الشافعى، والفنان إيهاب فهمى والملحن محمد رفاعى، والإعلامى محمد نشأت، والملحن الكبير وليد سعد والمخرجة بتول عرفه وغيرهم من كبار الملحنين والشعراء. 

ومن المقرر طرح كليب "لما لاقيتك" على قنوات مزيكا وأرابيكا قريبا، بالإضافه إلى طرحة على العديد من المحطات الإذاعية منها نغن إف إم، وإذاعة 9090، وميجا، وراديو هيتس، وشعبى، وإينرجى، وغيرهم. 

لقد طرحت شركة "لايف ستايلز ستوديوز" أمس الأول البرومو الدعائى "التشويقى" لكليب "لما لاقيتك" والذى حقق إقبالا جماهيريا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث تفاجئ الجمهور بظهور الفنانة مروة ناجى بلوك جديد لم تظهر به  من قبل، وذلك من خلال تغيير لون الشعر الذى غير الكثير من ملامحها وجعل الجمهور يُبدى إعجابه بشكلها الجديد، حيث أكد الكثير أنه لم يتعرف عليها للوهله الأولى. 

"لما لاقيتك" تم تصويرة مؤخرا فى عدة مناطق بالبنان، وتم تسجيل الأغنية فى ستوديو "صوت الحب" وهو من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدى وميكس وماستر عمار خاطر وإخراج المخرج الكبير فادى حداد فى ثانى تعاون له مع الفنانة مروة ناجى بعد كليب "حبيت من قلبى". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح أغنية كنزة مرسلي كانت باينة وهذا ما حققته.. فيديو

تحدت العواصف الثلجية.. مروة ناجى تنتهى من تصوير لما لقيتك فى بيروت

أحمد المالكي يتعاون مع المطربة مروى ناجي في لما لاقيتك

بعد نجاح كليب سعادتك.. مروى عيسى ولايف ستايلز ستوديوز يستعدان لطرح أغنية جديدة

لايف ستايلز ستوديوز تعلن خطتها الإنتاجية مع وائل جسار وأحمد شيبة

لما لاقيتك.. مروة ناجي تكشف عن قصة كليبها الجديد

ترشيحاتنا

الحكومة: أزمة الأمطار المقبلة غير مسبوقة.. والبداية اليوم حتى السبت

من المرتبة 270 إلى الثامنة .. "كونتيجن" فيلم تنبأ بتفشي فيروس كورونا منذ 10 سنوات.. شاهد

هارب من السجن .. تفاصيل مقتل عنصر خطر فى مواجهة الأمن العام بصحراء الاسماعيلية

بعد الخلع.. تفاصيل جديدة حول انفصال أحمد إبراهيم وأنغام

تضرب 8 دول منهم مصر.. عاصفة التنين تبدأ بالعراق.. فيديو

انقطاع للكهرباء وأمطار شديدة الغزارة.. تحذيرات قوية من طقس الغد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشراشيب وماكياج جذاب.. زوجة تامر حسنى تستعرض جمالها.. شاهد

مطابخ أمريكية صغيرة.. 10 نصائح للعروس قبل اختيار المطبخ

هارب من السجن .. تفاصيل مقتل عنصر خطر فى مواجهة الأمن العام بصحراء الاسماعيلية