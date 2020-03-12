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برلمان

طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن تأخر رصف الشوارع الداخلية في الإسكندرية

الخميس 12/مارس/2020 - 06:41 ص
رصف الشوارع
رصف الشوارع
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية؛ بشأن تأخر رصف الشوارع الداخلية فى محافظة الإسكندرية حتى الآن.


وأشار "البطيخى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الأمطار أثرت بشكل كبير على عدم الانتهاء من رصف الشوارع الداخلية فى محافظة الإسكندرية، مؤكدا أنه لم تنفذ من خطة رصف الشوارع حتى الآن سوى 5 % فقط.


وكان رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة أمس الأول الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة ما يزيد على 80 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى.


وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة تلوث نهر النيل وحالات التعدى عليه، غرامات مزراعى الأرز، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وآليات الحكومة لمواجهة الفقر المائى، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم 29 مارس الجارى.
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