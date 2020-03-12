طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن تأخر رصف الشوارع الداخلية في الإسكندرية

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية؛ بشأن تأخر رصف الشوارع الداخلية فى محافظة الإسكندرية حتى الآن .









وأشار "البطيخى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الأمطار أثرت بشكل كبير على عدم الانتهاء من رصف الشوارع الداخلية فى محافظة الإسكندرية، مؤكدا أنه لم تنفذ من خطة رصف الشوارع حتى الآن سوى 5 % فقط.



