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أخبار البلد

سامح عاشور: المحامون المشتغلون يرفضون رِدة تنقية الجداول

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن المنافسة الانتخابية لانتخابات مجلس النقابة المقرر عقدها يوم 15 مارس الجاري، واضحة بين فريقين، الأول هم المحامون المشتغلون الذين يدافعون عن جداولهم من غير المشتغلين وحملة الدبلومات، مضيفا: "الفريق الثاني هو من يريد قيد هؤلاء بجداول النقابة، فبرنامج المنافسين المعلن منهم إعادة النظر في قرارات التنقية ومنع قيد حملة الدبلومات".

وأعرب "عاشور"، خلال لقائه المفتوح مع محامي المنوفية، اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن المحامين المشتغلين يرفضون تلك الردة، فلا يوجد شرف يمكن أن يناله أي نقيب أو عضو نجح بأصوات غير المشتغلين، مشيرا إلى أن تنقية الجداول كانت الوسيلة الوحيدة لتقدم المحاماة والسير في الطريق الصحيح، مما أدخل النقابة لمرحلة جديدة بعدما كانت معرضة للإفلاس الاكتواري في عام 2011.

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