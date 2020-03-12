الحلم يتبخر.. أهالي الطماوي في الفيوم يشتكون توقف أعمال إنشاء مدرسة

تحقق حلم أهالى قرية الطماوى بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم بموافقة وزارة التعليم والأبنية التعليمية ببناء مدرسة للتعليم الأساسى لأطفال القرية، لكن تبخر حلمهم عندما فوجئوا بتوقف المقاول المسئول عن عملية البناء عن العمل فى استكمال بناء المدرسة.





يقول رمضان ربيع الناشط الاجتماعى والحقوقى بمركز أبشواى، بالفعل بدأت الأعمال لبناء المدرسة بقرية الطماوى بمركز أبشواى عقب ترسية هيئة الأبنية التعليمية العملية علي أحد المقاولين والذي استلم الموقع وبدأ العمل به.





وأضاف "ربيع"، "فجأة توقف العمل منذ فترة طويلة دون مبرر".





وقال عادل سيد، من أهالى القرية: "عندما اشتكي الأهالي منذ فترة، وعد المقاول أن يستأنف الأعمال بداية شهر مارس الجاري لكن اقتربنا من منتصف الشهر ولم يتم شيء".





ويتساءل حسن خضير، "أين المسئولين عن ذلك التعطيل خاصة أن القرية في أشد الحاجة لتلك المدرسة وافتتاحها ينهي أزمة كبيرة؟".





ويطالب على جاد، من أهالى القرية، بتدخل الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، لحل المشكلة؛ حرصا على مستقبل أبنائنا.



