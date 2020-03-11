الوطنية للإعلام: إجراءات احترازية بمبنى الهيئة للوقاية من كورونا

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إدارة الرعاية الطبية، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين بكافة قطاعات الوطنيه للإعلام من الأدوات الطبية اللازمة ونشر الإرشادات لتوعية العاملين بكيفية الوقاية من مرض كورونا.





يأتي ذلك في إطار الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بالوطنية للإعلام للوقاية من الإصابة بمرض كورونا.





وأكد حسين زين على توفير كافه الدعم لانهاء تلك الاجراءات بأقصى سرعة وبأعلي مستوي وبدورها قامت الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام برئاسة الدكتور عصام عزوز باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى حيث تم تجهيز وحدة طوارئ بالرعايه الطبية داخل المبني وإمدادها بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد وكافة المستلزمات الطبية.





وسيتم الدعم بالمنظفات والمطهرات علي دورات المياه والقيام بعملية تعقيم مختلف الأماكن بالمبنى بشكل مستمر، وبث فيلم تعليمي علي الشاشات الداخلية للعاملين توضح الطريقة الصحية لغسل اليدين وكافة الإرشادات التي توضح الوقاية من الإصابة بالمرض.





وسوف تعقد ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا الاسبوع القادم بالتنسيق مع منطمة الصحة العالمية للوقوف علي المستجدات حول الفيروس.