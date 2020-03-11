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تربوي يوجه رسالة للإعلام بشأن امتحانات الثانوية.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:52 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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عادل نصار
أكد الدكتور محمد صلاح، الخبير التربوي، أن هدف التعليم أون لاين هو السير مع نفس المنظومة التي تسير فيها الدولة من أجل تطوير التعليم، ليكون الطالب مستوعبًا لما يُقدم له، وقادرا على الفهم والتحليل.  

وقال "صلاح"، خلال لقائه ببرنامج "حجر الأساس"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، المُذاع عبر فضائية "أزهري"، مساء اليوم الأربعاء، إن منصة نجوى للتعليم بها من 50 إلى 60 ألف سؤال، منوهًا بأن المنظومة التعليمية الجديدة تحاول إلغاء ما يسمى بفكرة الامتحان، ففي أي وقت يستطيع الطالب الدخول للامتحان، وبحيث يكون الامتحان محاولة لمعرفة نقاط القوة والضعف.

وأوضح أنه من الضروري أن يترك الإعلام المنظومة التعليمية، فمن غير الصحيح أن يهول الإعلام من الثانوية العامة فمثلًا الإعلام يطلق على الفيزياء "بعبع الثانوية وقاتل الثانوية" ونجد بعض الإعلاميين يستضيفون بعض الطلاب الذين قد يكونوا من فئة الأدبي للحديث عن الامتحان.


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