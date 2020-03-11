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فن

أنا الأسد أهو.. شاهد: أحدث ظهور لـ علي ربيع بعد العودة لزوجته.. شاهد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:59 م
على ربيع
على ربيع
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سيد احمد
نشر الفنان على ربيع صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام بعد العودة لزوجته. 


وعلق على ربيع على الصورة قائلا " أنا الأسد اهو " . 


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:


أحلي علي في الدنيا ربنا 
يا أحلى اسددددد😍😍😍😍
انت العسل اهو😂😂❤️


 

يذكر أن علي ربيع، قدم  مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2019، وقد حقق نجاحا كبيرا جدًا.

وتدور أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" حول علاء الذي يقوم بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده من صديقه المعيد بكلية آداب قسم علم النفس.
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