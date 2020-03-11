بـ5 جنيهات.. اصنعي بنفسك مسكنا لـ ألم المفاصل

يُعد التهاب المفاصل من أصعب الأمراض التى يمكن أن تصيب أي شخص، حيث يحتاج هذا المرض إلى العديد من الرعاية والعناية فى جميع الأوقات ولكن يمكنك بعلاجات طبيعية من مطبخك التخلص من ألم التهاب المفاصل وصفة الزيوت الطبيعية.
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ووفقا لموقع بولد سكاى، إذا كنت ممن يميلون دوما للعلاجات الطبيعية للتقليل من إلتهاب المفاصل إليك وصفة سريعة لكريم يخلصك من ألم التهاب المفاصل .
المكونات :
- زيت زيتون
- زيت كافور
-زيت قرنفل
- زيت قرفة
-زيت دهن النعام
- زيت نعناع
طريقة تطبيق الوصفة :
امزجي الزيت فى برطمان صغير معقم وقومى بدهن المكان الذى تعانى منه بالألم لمدة ١٠ دقائق ويدهن كريم بعدها مضاد للالتهابات.
هذه الزيوت هي عامل مساعد لتسكين ألم التهابات المفاصل.