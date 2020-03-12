أردوغان يواصل متاجرته بـ لاجئي سوريا والعالم.. ورقة ضغط بيد الرئيس التركي لتنفيذ مطامعه في الشرق الأوسط.. فهل يوافق الاتحاد الأوروبي على ابتزازه؟

- بلومبرج: على أوروبا قطع الطريق على أنقرة والوصول لاتفاق

- فايننشال تايمز: لن يتوقف اللاجئون عن العبور لأوروبا في القريب العاجل

- تركيا تريد دعم أوروبا وأمريكا لمعركة إدلب





انتهت المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مصير ملايين اللاجئين في تركيا بعد أن كرر كل جانب موقفه واستياءه من الطرف الآخر، ودون أن يتم التوصل لشيء، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج.





عاد الرئيس التركي لبلاده، لينتهي الأمر بالأوروبيين الغاضبين من جديد دون شئ يذكر، وهم الذين تهربوا من مسؤوليتهم في التعامل مع أزمة إنسانية مروعة.





القادة الأوروبيون، بدورهم، سيقفون في مواجهة أردوغان المتهكم الذي يستخدم تلك الأزمة لابتزاز المزيد من المساعدات.





يعرف الطرفان أن هذه المسرحية التاريخية، رغم أنها تلعب بشكل جيد أمام الجماهير المحلية ، لن تقدم شئ قريبًا .





وأمام وقف الابتزاز التركي، أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعدادها للقيام باستضافة لاجئين، لكن سيستغرق الأمر بعض الوقت لإقناع الأوروبيين.





من شأن ذلك أن يساعد الجميع، لا سيما اللاجئين، فإذا تمكن اللاعبون من التحرك سريعا ووفاء أوروبا بتعهداتها، فهذا سيمثل احراجًا لأردوغان.





ولهذا، فوقف ابتزاز تركيا يكون بسرعة دفع الأموال لأردوغان بسرعة لأن هذا سيوفر للاجئين ، الذين يعانون بالفعل من ضائقة لا يمكن تصورها ، فرصة لأن يقاوموا استخدام أردوغان لهم.





ولا يوجد مكسب لحجم الأزمة أو المحنة و تقدر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن هناك أكثر من 4.1 مليون لاجئ في تركيا ، بما في ذلك 3.7 مليون من سوريا.





وأدى القتال الأخير في محافظة إدلب السورية إلى نزوح جديد نحو تركيا ، ومن غير المرجح أن يحصل مئات الآلاف الذين يعيشون الآن في خيام واهية على أمل في تحسن أوضاعهم ووقف إطلاق النار المتفق عليه بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لانه عندما يستأنف القتال حتمًا ، فإن الأمور ستواصل سوئها.





وتتطلب الأمور من الاتحاد الأوروبي التماشي مع أردوغان و تحسين الشروط المالية لصفقة 2016 ، التي وافق فيها الأوروبيون على تقديم 6 مليارات دولار كمساعدات للاجئين من خلال تركيا. ولكن نظرًا لأن هذه ليست لعبة أخلاقية ، فمن المرجح أن يستجيبوا لابتزاز أردوغان.





وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز في ذات السياق إنه : "لا يمكن لأوروبا أن تتجاهل أزمة المهاجرين السوريين". ويجب أن يدرك الأوروبيون أنه لاحاجة بهم لأن يتحملوا ابتزاز أردوغان، ولهذا فعليهم أن يواجهو الامر بقبول دفعات من اللاجئين لإنه من "الوهم" التفكير بغيؤ ذلك. يجب أن تكون أوروبا واقعية وأن تتجه نحو "توفير طرق قانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء".





وأكملت أن تهديد أردوغان يتمثل بإغراق جنوب شرق أوروبا باللاجئين السوريين لاستخراج المزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي مقابل إبقاء 3.5 مليون سوري موجودون بالفعل في تركيا بعيدًا عن حدود الاتحاد الأوروبي، وعلى أوروبا وقف ذلك. كما أن هدف أردوغان الآخر هو إجبار أوروبا على دعم تدخله العسكري في سوريا لمنع الرئيس بشار الأسد من أخذ محافظة إدلب.





وأكدت على أوروبا القيام بواجبها من خلال الانغماس في الشرق الأوسط ومحاربة جماعات تهجير اللاجئين، وواجب أخلاقي جديد يتمثل في تحمل بعض اللاجئين الذين خلقتهم الحروب ، لعقود قادمة.





وخلال الأيام الماضية أعلنت خمس دول أوروبية منها ألمانيا أنها تستضيف نحو ١٥٠٠ لاجئي خاصة الأطفال من غير أبوين، وهذا ما اعتبرته صحيفة الفايننشال تايمز جيدا لكنه لا يأتي في إطار اتفاق موقع، بل تحركات فردية من دول أوروبية.





وأمس أعلن أردوغان تنظيمه للقاء جديد حول اللاجئين مع دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا، وقال اردوغان إن الاجتماع قد يكون رباعيا اذا حضرت بريطانيا ممثلة في رئيس وزرائها بوريس جونسون.





وحول ذلك أكدت الصحيفة أنه يجب على هذه الدول وقف مساعي أردوغان لأخذ المزيد من الأموال وتأييده في سوريا ، خاصة بعد خسارته الكبيرة هناك، لأن سيطرة الجيش السوري على إدلب صارت مسألة وقت.



